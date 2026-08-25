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Mazda Türkiye'ye dönüyor mu? İşte satılabilecek modeller ve fiyatlar

Mazda Türkiye'ye dönüyor mu? İşte satılabilecek modeller ve fiyatlar
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2023'te Türkiye'den çekilen Mazda'nın dönüş ihtimali CEO Uğur Sakarya tarafından masaya yatırıldı. Elektrikli Mazda 6e ve CX-6e'nin yanı sıra Mazda2 Hybrid ve MX-5 gibi modellerin vergi dilimleri ve fiyat avantajları, dönüş senaryosunda belirleyici olacak. Ancak üst sınıf CX-80 PHEV/dizel seçenekleri yüksek ÖTV oranlarına takılarak fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.

2023'te Türkiye'den çekilen Mazda, servis ve yedek parça operasyonlarını Doğan Trend Otomotiv'e devretmişti. CEO Uğur Sakarya, Mazda'nın dönüş ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Bu gelişme, hangi modellerin satılabileceği sorusunu gündeme getirdi.

Mazda'nın dönüşü büyük ölçüde elektrikli modellerle olabilir. Changan ortaklığıyla geliştirilen Mazda 6e sedan ve CX-6e SUV, %60 ÖTV diliminde yer alıyor. Almanya'daki başlangıç fiyatları sırasıyla 44.900 € ve 49.990 €. Bu araçlar, fosil yakıtlı araçların ÖTV duvarına takılmadığı için Türkiye'de görülme ihtimali yüksek.

Şehir içi segmentte Mazda2 Hybrid dikkat çekiyor. 1.5 litrelik tam hibrit motoru ve 116 beygir gücüyle %80 ÖTV dilimine giriyor. Almanya'da 22.390 €'luk fiyatıyla en erişilebilir model. Bu sayede geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilir.

Mazda MX-5 ise Türkiye'de tanınan bir model. 1.5 litrelik motoru (132 bg) ile %80 ÖTV diliminde kalıyor. 33.990 € civarındaki fiyatıyla kitlesel satış hedeflemese de fiyat avantajı sağlıyor.

Üst segmentte Mazda CX-80 öne çıkıyor. 2.5 litrelik PHEV (327 bg) ve 3.3 litrelik dizel (254 bg) seçenekleri var. Ancak bu motorların vergi dilimine takılması, uygun fiyatla pazara çıkışı zorlaştırabilir. Mazda Türkiye'ye dönerse, vergi sistemi nedeniyle fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi
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