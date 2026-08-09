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Maruti Suzuki: 2031'de 6,3 Milyon Araçlık Pazar Beklentisi

Maruti Suzuki: 2031'de 6,3 Milyon Araçlık Pazar Beklentisi
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Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki, iç binek araç pazarının 2030-31'de 6,1-6,3 milyon adede ulaşacağını öngörüyor. Şirket, SUV segmentine yedi yeni model ekleyecek ve üretim kapasitesini 3,65 milyona çıkarmak için 4 milyar dolar yatırım yapacak. Ayrıca dört biyogaz tesisi kuracak.

Hindistan'ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki, Başkan R. C. Bhargava'nın açıklamasına göre, iç binek araç pazarının önümüzdeki yıllarda güçlü bir büyüme kaydedeceğini ve 2030-31 mali yılında 6,1 milyon ile 6,3 milyon adede ulaşacağını öngörüyor. Bu büyümede küçük otomobillere olan talebin canlanması ve spor utility vehicle (SUV) segmentinin güçlenmesi etkili olacak.

Şirket, beş yıllık büyüme hedeflerini yeniden değerlendiriyor. Maruti, 2025/26 mali yılında rekor 2,42 milyon araç satışı ve 447 bin adet ihracat gerçekleştirdi. Üretim kapasitesini FY31'e kadar 3,65 milyon araca çıkarmak için yaklaşık 4 milyar dolarlık yatırım yapılması planlanıyor. Ayrıca temiz enerji stratejisi kapsamında dört biyogaz tesisi kurulması için ilk yatırım onaylandı.

CEO Hisashi Takeuchi, önümüzdeki beş ila altı yıl içinde yedi yeni SUV modeli piyasaya süreceklerini açıkladı. Maruti, kapasite genişletme çalışmalarını hızlandırırken, yerelleştirme ve tedarik zinciri risklerine karşı önlemler alıyor. Ana şirket Suzuki ile ilişkilerin daha entegre hale gelmesi, araç geliştirme süreçlerini hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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