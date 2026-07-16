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Maruti Suzuki, E20 Uyumluluk Kararına İtiraz Edecek

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Maruti Suzuki Hindistan, Grand Vitara Hybrid aracının E20 yakıtıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini emreden tüketici komisyonu kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, aracın kullanım kılavuzunda E20 uyumluluğunun belirtildiğini ve müşterinin aracında yakıt kirliliği tespit edildiğini savunuyor.

Maruti Suzuki Hindistan, bir müşterinin Grand Vitara Strong Hybrid aracını yeni E20 uyumlu bir araçla değiştirmesini emreden Raipur Bölge Tüketici Uyuşmazlıkları Komisyonu kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket, aracın E20 yakıtıyla tam uyumlu olduğunu ve kullanım kılavuzunda bunun belirtildiğini, ayrıca müşterinin aracındaki yakıtta kirlenme tespit edildiğini öne sürdü.

Komisyon, müşterinin etanol içeren benzin kullanımı sonrası motor sorunları yaşadığı gerekçesiyle aracın E20 için uygun olmadığına hükmetmişti. Maruti Suzuki ise kararın önemli kanıtları göz ardı ettiğini belirterek, üst mahkemede itiraz edeceğini bildirdi. Dava, Hindistan'ın E20 yakıtı kullanımını yaygınlaştırdığı bir dönemde önem kazanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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