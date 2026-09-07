Maruti Suzuki'den Bazı Modellere 20.000 Rupiye Kadar Zam

Yeni Delhi, 7 Eylül (IANS) Önde gelen otomobil üreticisi Maruti Suzuki India, Pazartesi günü girdi maliyetlerindeki sürekli artışı gerekçe göstererek, seçili araç modelleri için bu ay itibarıyla geçerli olmak üzere 20.000 rupiye kadar ek fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Şirket, son aylarda maliyet düşürücü önlemlerle etkiyi hafifletmeye çalışmasına rağmen enflasyonist baskıların ve olumsuz maliyet ortamının devam ettiğini belirtti.

Maruti Suzuki borsa bildiriminde, "Enflasyonist yüklerin yüksek seviyelerde olması ve olumsuz maliyet ortamının sürmesi nedeniyle şirket, artan maliyetlerin bir kısmını piyasaya yansıtmak zorunda kalmıştır" dedi. Şirket, müşterilere etkinin mümkün olan en az seviyede tutulmasını sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Ancak Hindistan'ın en büyük binek araç üreticisi Maruti Suzuki, bildiride zammın kapsadığı modelleri veya bireysel versiyonların revize fiyatlarını açıklamadı.

Şirket, girdi maliyetlerindeki artışlara karşılık olarak periyodik olarak araç fiyatlarını yükseltirken, müşteriler üzerindeki etkiyi sınırlamak için de maliyet düşürme önlemleri alıyor. Ağustos ayında şirket, Arena ve Nexa modellerinde modele ve versiyona bağlı olarak 2.500 ila 30.000 rupi arasında değişen fiyat artışları yapmıştı.

Ayrıca Tata Motors Passenger Vehicles, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere içten yanmalı motor ve elektrikli modeller dahil tüm binek araç portföyünde 25.000 rupiye kadar zam yapıldığını açıklamıştı. Hyundai Motor India da portföyünün tamamında yüzde 1'e kadar fiyat artışı duyurdu.

Fiyat artışları, otomobil üreticilerinin artan girdi maliyetlerinden kaynaklı devam eden baskıyla karşı karşıya kaldığı ve şirketlerin maliyet enflasyonunu binek araç pazarındaki talep ve satın alınabilirlikle dengelemeye çalıştığı bir dönemde geliyor. BSE'de saat 12: 00 civarında Maruti Suzuki hisseleri yüzde 0,6 artışla 12.774,95 rupiden işlem görüyordu.

Kaynak: Haber Merkezi