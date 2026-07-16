Maruti Suzuki Bayisine Kusurlu Araç Nedeniyle Değişim Kararı
Hindistan'da bir tüketici komisyonu, Maruti Suzuki bayisinin 16 ay önce üretilmiş aracı satması ve motor arızalarını giderememesi nedeniyle hizmet kusuru ve haksız ticari uygulama yaptığına karar verdi. Bayi ve üretici, aracı geri alarak yeni versiyonunu teslim etmek veya ödenen 20,50 lakh rupiyi iade etmekle yükümlü kılındı.
Raipur'daki bir tüketici komisyonu, Maruti Suzuki bayisinin 16 ay önce üretilmiş bir aracı satarak ve tekrarlanan onarımlara rağmen motor arızalarını gideremeyerek hizmet kusuru ve haksız ticari uygulama yaptığına karar verdi.
Komisyon, bayinin ve üreticinin aracı geri alarak aynı modelin E20 uyumlu yeni bir versiyonunu teslim etmesini, aksi halde ödenen 20,50 lakh rupiyi iade etmesini emretti. Ayrıca 1 lakh rupi manevi tazminat ve 10.000 rupi yargılama gideri ödenmesine hükmetti.
Kaynak: Haber Merkezi