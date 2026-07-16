Maruti Suzuki Bayisine Kusurlu Araç Nedeniyle Değişim Kararı

Raipur'daki bir tüketici komisyonu, Maruti Suzuki bayisinin 16 ay önce üretilmiş bir aracı satarak ve tekrarlanan onarımlara rağmen motor arızalarını gideremeyerek hizmet kusuru ve haksız ticari uygulama yaptığına karar verdi.

Komisyon, bayinin ve üreticinin aracı geri alarak aynı modelin E20 uyumlu yeni bir versiyonunu teslim etmesini, aksi halde ödenen 20,50 lakh rupiyi iade etmesini emretti. Ayrıca 1 lakh rupi manevi tazminat ve 10.000 rupi yargılama gideri ödenmesine hükmetti.

Kaynak: Haber Merkezi