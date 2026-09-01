Madrid'deki F1 Pisti Tartışması: Gürültü ve Çevre Endişeleri Büyüyor

Madrid'in yeni inşa edilen Formula 1 pisti, bölgesel yetkililerin karı insan refahının önüne koymakla suçlanmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde pistte yapılan testlerde gürültü seviyesinin yasal sınırın neredeyse iki katı olduğu belirlendi. 5.4 kilometre uzunluğundaki ve 83 milyon avroya mal olan Madring pisti, şehir merkezine 20 dakika uzaklıkta ve yetkililer tarafından ekonomik canlılık getirmesi bekleniyor.

Ancak Stop F1 Madrid platformu, testler sırasında ortalama 102.7 desibel gürültü ölçüldüğünü, zirve değerlerin 107.7 ile 109.1 desibel arasında olduğunu açıkladı. Konut bölgelerinde izin verilen maksimum gürültü seviyesi ise 55 desibel. Platform sözcüsü Antonio Ibáñez, gürültü ve tozun yanı sıra otizmli çocukları olan ailelerin bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığını belirtti. Ayrıca yarış için çok sayıda insanın bölgeye akın etmesinin toplu taşıma ve yerel halk üzerinde büyük baskı oluşturacağı endişesi dile getirildi.

Madrid belediye meclisi üyesi Borja Carabante, akustik paneller gibi önlemler alınacağını ve Formula 1 araçlarının testlerde kullanılan Formula 3 araçlarından daha az gürültü çıkardığını söyledi. Ayrıca trafik aksamalarını en aza indirme sözü verdi. Bölgesel hükümetin konut, ulaşım ve altyapı bakanı Jorge Rodrigo ise etkinliğin Madrid'e büyük ekonomik fayda sağlayacağını ve hafta sonu yaşanacak fedakarlığa değer olduğunu ifade etti.

Çevre grupları ise pistin yaz sıcaklarının 40 dereceyi bulduğu şehirde mantıksız olduğunu savunuyor. Stop F1 Madrid, pist için 700'den fazla ağacın kesildiğini veya taşındığını, amfibi türlerin yaşadığı mevsimlik sulak alanın yok edildiğini iddia etti. Madrid Çevreci platformu sözcüsü María Ángeles Nieto, pistin kentteki ısı adası etkisini artırdığını ve bölge sakinlerini 'yaşayan bir cehenneme' mahkum ettiğini söyledi. 'Şehri yönetenler, vatandaşların refahı yerine Formula 1'in ekonomik çıkarlarını tamamen saçma bir şekilde önceliyor' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi