Haberler

KSRTC otobüs filosu yenileniyor

KSRTC otobüs filosu yenileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma Bakanı C.P. John, 100 günlük program kapsamında otobüs yenileme projesinin KSRTC'ye mali fayda sağlayacağını belirtti. İlk etapta 14 otobüs hizmete sunuldu; toplamda 100 otobüs yenilenecek, kirlilik oranı yüzde 80-85 azalacak.

Ulaştırma Bakanı C. P. John, eyalet hükümetinin 100 günlük programı kapsamında yürütülen otobüs yenileme projesinin KSRTC'ye önemli mali faydalar sağlayacağını söyledi. Thiruvananthapuram Şehir Deposu'nda ilk aşamada yenilenen 14 otobüsü hizmete sokan Bakan, yeni bir otobüs alımı için gereken paranın yaklaşık 10 otobüsün onarımına yeteceğini belirtti.

Lüks sınıf bir otobüsün yenileme maliyeti ortalama 2,5 lakh rupi iken, FP ve SFP gibi kategorilerde bu maliyet 1,5 lakh rupi. Çalışmalar kapsamında otobüslerin iç ve dış görünümü iyileştirilirken, mekanik ve elektrik sistemleri, koltuklar, aydınlatma, zemin ve pencereler de kontrol edilip onarılıyor. Yenileme işlemleri beş KSRTC atölyesinde sürüyor.

Proje kapsamında 26 Süper Sınıf, 52 Hızlı Yolcu ve Süper Hızlı ile 22 Normal otobüs yenilenecek. BS-III ve BS-IV standartlarındaki hizmet ömrünü tamamlamış ancak teknik olarak uygun otobüsler yenileniyor. Motorlar özel incelemeden geçiriliyor. Test sonuçlarına göre yenilenen otobüslerde kirlilik oranı yüzde 80-85 azalıyor.

Bakan John, periyodik yenilemenin otobüslerin ömrünü uzattığını, böylece eski otobüslerin hizmette kalacağını ve mevcut filonun daha verimli kullanılacağını ifade etti. Ayrıca Proje Surya'yı duyurarak yenileme çalışmalarını yürüten mekanik departman çalışanlarına sertifikalarını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden vekilin yeni adresi belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız

Bakan Fidan'dan İsrail'e tarihi uyarı! 2 ülkenin daha ismini verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri

Fener'i bu kez Lukaku üzerinden vurdu
Sinop Sahilinde Şüpheli Cisim Bulundu

Girdiği denizde gördü, hiç korkmadan eline alıp kıyıya çıkardı
Yaz Kuran kursu öğrencilerini taşıyan araç direğe tosladı, 5'i ağır 13 çocuk yaralandı

Güzel bir günün ardından eve dönüyorlardı: Neşeli gezi acı bitti
IKBY Başkanı Barzani'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin çerçeve yasaya destek

Barzani'den çerçeve yasaya tam destek
Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü

CHP'li vekile taciz dayağından yeni görüntü! Kimliğini gösterip...

Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi