Kodiak AI hisseleri yükseldi: Sürücüsüz kamyon 2026'da otoyolda

Kodiak AI, ikinci çeyrek itibarıyla 40.000 saatten fazla ücretli sürücüsüz sürüş gerçekleştirdi ve 2026 sonuna kadar sürücüsüz otoyol operasyonları sunmayı hedefliyor. Yatırımcılar tarafından göz ardı edilen ancak Wall Street analistlerinin beğenisini kazanan sürücüsüz kamyon şirketinin hisseleri Salı günü yükselişe geçti.

Oppenheimer analisti Colin Rusch, geçen Eylül ayında halka arz edilen Kodiak AI hisseleri için 'uzun vadeli kazanan' potansiyeline işaret ederek 'outperform' notuyla kapsama başlattı. Rusch, Tesla'nın da girmeyi planladığı bu pazarın, ABD kamyon sektöründeki artan sürücü açığı nedeniyle 2035'e kadar 160 milyar doları aşabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi