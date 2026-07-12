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Kejriwal: E20 Benzini Araçlarda Sorunlara Yol Açıyor, Hükümet Yalan Söylüyor

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Hindistan'da Aam Aadmi Partisi lideri Arvind Kejriwal, E20 etanol karışımlı benzinin yakıt verimliliğini düşürdüğünü ve mekanik sorunlara yol açtığını iddia ederek hükümeti yalan söylemekle suçladı. Petrol Bakanlığı ise geçişin kapsamlı değerlendirmeler sonucu yapıldığını savundu.

Aam Aadmi Partisi lideri Arvind Kejriwal, Delhi'de bir benzin istasyonu ve servis istasyonunu ziyaret ederek E20 karışımlı benzinin etkilerini yerinde inceledi. Araç sahipleriyle yaptığı görüşmelerde, yakıt verimliliğinde düşüş ve mekanik sorunlar yaşandığını belirten Kejriwal, hükümetin E20 ile ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kejriwal, konuştuğu hemen herkesin yakıt verimliliğinin düştüğünü ve birçoğunun mekanik sorunlar bildirdiğini aktardı.

Kejriwal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin 'açık yalanlar' söylediğini ve etanol karışımlı yakıtın sıradan insanları mağdur ettiğini ifade etti. Ayrıca, E20'ye karşı çıkanların hain olarak nitelendirilmesini eleştirerek Başbakan Modi'ye seslendi ve demokraside herkesin görüşünün dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı ise E20'ye geçişin otomobil üreticileri, test kurumları ve diğer paydaşlarla yapılan kapsamlı istişareler ve teknik değerlendirmeler sonucu gerçekleştirildiğini belirtti. Bakanlık, Hindistan'ın 100 binden fazla yakıt perakende satış noktasından oluşan ağının birden fazla yakıt türünü aynı anda yönetmek için tasarlanmadığını söyledi. Ayrıca, Maruti Suzuki'nin 2025-26 mali yılında 2,84 milyar araca hizmet verdiğini ve eski E20 sertifikalı olmayan araçlarda bile korozyon veya anormal aşınma gibi sorunlar rapor edilmediğini açıkladı. Hero MotoCorp da benzer bulgular paylaştı.

Bakanlık, E20'nin bazı araçlarda yakıt ekonomisini %3-5 oranında azaltabileceğini kabul etmekle birlikte, daha yüksek oktan derecesi, daha iyi yanma, daha yumuşak motor performansı ve daha düşük karbon emisyonu gibi avantajlar sunduğunu savundu. Etanol karıştırma programının ham petrol ithalatını azaltacağı, enerji güvenliğini güçlendireceği ve çiftçilere katkı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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