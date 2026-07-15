Kaliforniya'da İlk Kez Elektrikli Araç Alacaklara Teşvik Programı Başlıyor

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan SB 168 yasa tasarısı, ilk kez elektrikli araç satın alacak tüketicilere yönelik MyFirstEV teşvik programını başlatıyor. Programa göre, sıfır elektrikli araç alımlarında 3.500 dolar (yaklaşık 165 bin TL), ikinci el alımlarda ise 1.750 dolar (yaklaşık 82 bin 250 TL) indirim uygulanacak. Teşvikten yararlanmak için yeni araçların üretici tavsiye edilen satış fiyatının 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL), ikinci el araçların ise 25 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 175 bin TL) altında olması gerekiyor.

Ancak yasa, sıfır emisyonlu araç üreten ve merkezi Kaliforniya'da bulunan üreticilere önemli bir istisna tanıyor. Bu kapsamda merkezi Irvine'de bulunan Rivian (R1T modeli yaklaşık 80 bin dolar) ve Newark merkezli Lucid (Air modeli yaklaşık 71 bin dolar) fiyat limitlerini aşmalarına rağmen programa dahil olabilecek. Tesla ise kurumsal merkezini 2021'de Teksas'a taşıdığı için bu istisnadan yararlanamayacak ve fiyat sınırına tabi olacak. Programın yaz aylarında başlaması planlanırken, kesin tarih henüz açıklanmadı. Programı yönetecek olan Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu (CARB) gelecek ay katılımcı üreticileri duyuracak.

Kaynak: Haber Merkezi