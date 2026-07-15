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Kaliforniya'dan Elektrikli Araç Alımlarına Büyük İndirim

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ABD'de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, elektrikli araç alımlarında 3.500 dolara varan indirim sağlayan MyFirstEV programını başlattı. Program, yeni ve kullanılmış sıfır emisyonlu araçları kapsıyor.

Küresel elektrikli otomobil pazarında Çinli üreticilerin hakimiyetine karşı diğer markalar hızlanıyor. ABD'de Trump yönetimi temiz araç vergi indirimini kaldırsa da eyaletler kendi teşviklerini sunabiliyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, ilk sıfır emisyonlu araç alıcılarına yönelik MyFirstEV programını başlattı. Programa göre, 50 bin dolara kadar olan yeni elektrikli araçlarda 3.500 dolar indirim sağlanacak. Ayrıca 25 bin dolara kadar olan kullanılmış elektrikli araçlar için 1.750 dolar indirim sunuluyor. Araçların ağırlık sınırı 8.500 lbs olup, Kaliforniya merkezli sıfır emisyonlu araç şirketleri için özel bir istisna bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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