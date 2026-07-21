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İBB'nin Uygulama Bazlı Taksi Modelinde 9. İhale Tamamlandı

İBB'nin Uygulama Bazlı Taksi Modelinde 9. İhale Tamamlandı
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İBB'nin kent içi ulaşımda konfor ve güvenliği artırmak için başlattığı uygulama bazlı taksi modelinin dokuzuncu ihalesinde 23 plaka satıldı. Toplam ihale edilen plaka sayısı 656'ya ulaştı.

İstanbul’da kent içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmak amacıyla uygulamaya konulan 'Uygulama Bazlı Taksi' modelinde dokuzuncu ihale süreci tamamlandı.

İBB tarafından yürütülen sistem kapsamında düzenlenen son ihalede 23 adet taksi plakası ihale edildi. Son süreçle birlikte toplam ihale edilen plaka sayısı 656'ya ulaştı. İhale Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalede plakalar 6 milyon 140 bin TL ile 6 milyon 250 bin TL + KDV arasında satıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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