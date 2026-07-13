İstanbul'da Plaka Kapasitesi Sona Yaklaştı: Yeni Format Masada

İstanbul'da araç sayısının hızla artmasıyla mevcut plaka sistemi kapasite sınırına dayandı. 2018'de uygulamaya alınan üç harf üç rakam formatındaki plakalar, artan tescil işlemlerini karşılamakta zorlanıyor. Şu anda 'R' harfiyle başlayan seride olunurken, hususi araçlar için yalnızca S, U, V, Y ve Z harf grupları kaldı. Yetkililerin değerlendirdiği çözümler arasında rakam grubunun dört haneye çıkarılması ve kullanılmayan plaka serilerinin yeniden sisteme kazandırılması yer alıyor.

İkinci el araç satışlarında plaka değişimi, satışın iller arası veya şehir içi olmasına göre farklılık gösteriyor. İller arası satışlarda İstanbul plakasına geçiş yapılabilirken, İstanbul içi satışlarda standart olarak plaka değişikliği yapılamıyor. 2026 yılı itibarıyla standart plaka basım ücreti 850 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi