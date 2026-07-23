2026 İlk Yarısında İkinci El Araç Pazarında Durgunluk

Binek ve hafif ticari pazarı, 2026 Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 1 gerileyerek 4.302.796 adet oldu. 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yüksek faiz ortamı, taşıt kredilerine erişim kısıtları ve sıfır araç kampanyalarının ikinci el pazarını baskıladığını söyledi.

Ülgür, stok seviyelerinin yükseldiğine dikkat çekerek, finansmana erişim zorluklarının stok yönetimini kritik hale getirdiğini vurguladı. İkinci el fiyatlarının 2026 Ocak seviyelerine döndüğünü belirten Ülgür, 1-3 yaş arası araçların fiyatlamasının sıfır araç kampanyalarından etkilendiğini ifade etti.

Alternatif finansman modelleri konusunda Ülgür, tasarruf finansmanı gibi yöntemlerin yaygınlaşmasının yeni fırsatlar yarattığını ancak etkilerinin zamana yayılacağını söyledi. 2026 yılı için ikinci el pazarının 8,5-9 milyon adet bandında kapanmasını beklediklerini ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi