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İkinci El Araç Pazarında İlk Altı Ay: Yüzde 1 Gerileme, 4,3 Milyon Adet

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Türkiye'de ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 4,3 milyon adede geriledi. Yüksek faiz, kredi zorluğu ve sıfır araç kampanyaları pazarı baskılarken, sektör temsilcisi dengeli bir süreç yaşandığını belirtti.

Türkiye ikinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 4,3 milyon adet oldu. 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, pazarda büyüme veya kötümserlikten söz etmek için erken olduğunu, dengeli bir süreç yaşandığını belirtti.

Yüksek faiz ortamı, taşıt kredilerine erişim zorluğu ve sıfır araç kampanyaları ikinci el pazarını baskıladı. Stok seviyeleri yükselirken, özellikle 1-3 yaş arası araç fiyatları baskı altında kaldı. Ülgür, alternatif finansman modellerinin etkisinin zamana yayılacağını söyledi.

2026 yılı ikinci yarısında pazarın yönünü faizler, kredi koşulları ve döviz kuru belirleyecek. 2PLAN, takas ve finansman çözümleri, satış sonrası hizmetlerle müşterilerine destek sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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