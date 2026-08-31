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İkinci El Araç Alırken Dikkat: Ücretsiz Ekspertiz Kontrolleri

İkinci El Araç Alırken Dikkat: Ücretsiz Ekspertiz Kontrolleri
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İkinci el otomobil alacaklar, ekspertiz ücreti ödemeden önce kendi başlarına yapabilecekleri basit kontrollerle kusurlu araçları eleyebilir. Kilometre ile iç mekan yıpranmasının tutarlılığı, test sürüşünde egzoz dumanı ve vites geçişleri, düz zeminde gövde simetrisi gibi unsurlar aracın gerçek durumu hakkında kritik ipuçları verir.

İkinci el otomobil alacaklar, ekspertiz için ücret ödemeden önce kendi başlarına yapabilecekleri bir dizi basit kontrolle kusurlu araçları eleyebilir. Aracın kilometresi ile iç mekandaki yıpranma arasında tutarlılık aramak ilk adım olmalıdır. Direksiyon, vites topuzu, kapı tutamakları, pedal lastikleri ve koltuk döşemelerindeki aşınma seviyesi, aracın gerçek kullanımı hakkında önemli bilgiler verir. Paspaslar, kapı fitilleri, tavan döşemesi ve torpido plastiklerindeki deformasyonlar ise aracın ne kadar hor kullanıldığını gösterir.

Test sürüşü sırasında mekanik unsurlar kontrol edilebilir. Araç rölantide veya hızlanırken egzozdan çıkan dumanın rengi motor sağlığına işaret eder; siyah veya beyaz duman, motor içi aşınma ve arızalara işaret olabilir. 80-90 km/s hıza çıkılarak vites geçişleri test edilmeli, camlar kapalıyken anormal motor sesleri, tıkırtılar ve vuruntular dinlenmelidir.

Düz zeminde aracın dış hatları incelendiğinde, gövdenin bel vermemesi ve simetrik durması gerekir. Kapı altlarındaki marşpiyellerin düzgün bir çizgi halinde ilerlemesi, aracın alt ve yan darbelere maruz kalmadığının göstergesidir. Bu basit kontroller, ağır hasarlı veya hor kullanılmış araçları erkenden fark etmek için etkilidir.

Kaynak: Haber Merkezi
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