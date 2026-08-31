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IG Metall'den Volkswagen'e grev uyarısı: Yeniden yapılandırma paketi bozulursa fabrikalar ayaklanır

IG Metall'den Volkswagen'e grev uyarısı: Yeniden yapılandırma paketi bozulursa fabrikalar ayaklanır
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Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen'in üzerinde anlaşılan yeniden yapılandırma paketini bozma çabalarına karşı azami direniş sözü verdi. Sendika, Cuma günkü kritik yönetim kurulu toplantısı öncesinde işçilerin tüm tesislerde ayağa kalkacağını belirtirken, VW mali işler sorumlusu fazla kapasitenin kapatılmaması durumunda yıllık 1,5 milyar euro ek maliyet olacağını açıkladı.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Pazartesi günü Volkswagen'in daha önce üzerinde anlaşılan yeniden yapılandırma paketini bozma çabalarına karşı azami direniş uyarısında bulundu. Sendika, hafta sonundaki kritik yönetim kurulu toplantısı öncesinde grev tehdidinde bulunmadı.

Volkswagen yönetimi ve sendikalar, Temmuz ayından bu yana otomobil üreticisinin bugüne kadarki en büyük revizyonu olabilecek plan üzerinde karşı karşıya geliyor. Plan, fabrika kapanışlarını, bazı bölümlerin ayrılmasını ve 50.000 ek işten çıkarmayı içerebilir. Bu, son paketin kabul edilmesinden iki yıldan az bir süre sonra gelecek. Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi tarifeler, Asyalı rakipler ve zayıf Çin pazarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

IG Metall yetkilisi Thorsten Groeger, kapanma riskiyle karşı karşıya olan Hannover'deki işçi toplantısında, "Eğer yönetim kurulu bu anlaşmayı yeniden sorgulamaya kalkarsa, tüm tesislerimizde fabrika katları ayağa kalkar. Buna tüm gücümüzle karşı koyacağız" dedi.

Volkswagen'in denetim kurulu Cuma günü üç rakip yeniden yapılandırma önerisi üzerinde oylama yapacak. Bu durum tam bir tırmanmaya ve olağanüstü hissedarlar toplantısına yol açabilir. Grubun mali işler sorumlusu Arno Antlitz, işleri korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi ancak Hannover, Emden, Neckarsulm ve Zwickau'daki fabrikalar için uygulanabilir bir üretim planı olmadığını belirtti. Antlitz, fazla kapasitenin kesilmemesi ve üretimin sürmesi halinde yıllık maliyet dezavantajının yaklaşık 1,5 milyar euro olacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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