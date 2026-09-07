ICCT: Elektrikli Otomobillerin İşletme Maliyeti Benzinlilere Göre Yüzde 33 Daha Düşük

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'nin (ICCT) yıllık EV Transition Check raporuna göre, 2025'te Avrupa'da elektrikli otomobillerin işletme maliyeti benzinli araçlara kıyasla yüzde 33 daha düşük oldu. Yalnızca daha pahalı halka açık şarj istasyonlarını kullananlar için bu avantaj yüzde 28 olarak hesaplandı.

Şubat 2026'da başlayan petrol krizi farkı büyüttü. İçten yanmalı araçların enerji maliyetleri yüzde 12 ile 36 arasında artarken, elektrikli araçların enerji maliyetleri büyük ölçüde sabit kaldı. Ayrıca elektrikli otomobiller, Avrupa'nın en büyük üç segmentinde benzinli modellerle benzer fiyat seviyesine ulaştı; model sayısı 2020-2025 arasında dört katına çıktı.

Batarya maliyetleri küresel ölçekte yüzde 35 azaldı. Almanya'da bataryalı elektrikli araç fiyatları, enflasyon ve menzil dikkate alındığında yüzde 18 gerilerken içten yanmalı araç fiyatları yüzde 2 arttı. 2025'te Avrupa'da tam elektrikli araçların pazar payı yüzde 19'a ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi