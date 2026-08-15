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Hyundai'den Türkiye'de 250 Milyon Euro'luk Elektrikli Araç Yatırımı

Hyundai'den Türkiye'de 250 Milyon Euro'luk Elektrikli Araç Yatırımı
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Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında 250 milyon euro yatırımla IONIQ 3'ün seri üretimine başladı. Türkiye'de ilk kez uluslararası bir üretici tam elektrikli binek araç üretecek. İlk aşamada yıllık 30 bin adet kapasite hedefleniyor.

Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında 250 milyon euroluk yatırımla yeni nesil tam elektrikli modeli IONIQ 3'ün seri üretimine start verdi. Bu yatırım, Türkiye'nin yüksek teknolojili araç üretim üssü olma hedefleri çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İlk aşamada yıllık 30 bin adet üretim kapasitesi hedefleniyor.

İzmit'te düzenlenen törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'de ilk kez uluslararası bir üreticinin tam elektrikli binek araç üretimine başladığını belirterek, bu yatırımın Türkiye'nin mühendislik gücüne ve lojistik avantajlarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Yatırımın yerli yan sanayinin elektrikli araç teknolojilerine uyumunu hızlandırması ve ihracat potansiyelini artırması bekleniyor. İlerleyen dönemde üretim kapasitesinin artırılması ve yeni elektrikli modellerin eklenmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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