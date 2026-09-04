Hyundai’den Tartışmalı Adım: Bazı Modellerde Dijital Gösterge Paneli Kaldırıldı

Hyundai, Güney Kore'de başlattığı yeni nesil kabin mimarisinde tartışmalı bir uygulamaya imza attı. Marka, 2027 Elantra ve elektrikli Ioniq 3'ün giriş donanımlarında sürücü karşısındaki dijital gösterge panelini tamamen kaldırdı.

Güney Kore'de Elantra'nın baz paketinde sürücü ekranı bulunmuyor. Hız ve menzil bilgilerini gösteren 9,9 inçlik panel için 350.000 won ekstra ödeme gerekiyor. Ioniq 3'ün baz versiyonunda ise bu ekran opsiyon listesinde bile yok. Tıpkı Tesla'da olduğu gibi tüm bilgiler orta ekrandan takip ediliyor, Heads-Up Display de sunulmuyor.

İngiltere'de ekransız giriş paketi 22.245 sterlinken, ekranlı versiyon için 25.595 sterlinlik üst pakete geçmek şart. Üreticiler için tek bir cam panel ve yazılım, fiziksel kadranlardan çok daha ucuz. Ancak sürücülerin sürekli orta ekrana bakması ergonomik ve güvenlik açısından soru işaretleri yaratıyor.

Hyundai'nin Pleos Connect sistemli yeni modellerinin Türkiye'de standart olarak bu ekranla gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi