Hot Wheels Legends Tour Türkiye'de Düzenlendi

DÜNYANIN en büyük otomobil etkinliklerinden Hot Wheels™ Legends Tour, yeni die-cast modelini bulmak için çıktığı ve 2025'te 16 ülkeyi kapsayan yolculuğuna bu yıl ilk kez Türkiye'yi de dahil ederek 23–24 Ağustos'ta İstanbul Park'ta otomobil tutkunlarını bir araya getirdi. 30 binden fazla ziyaretçinin katıldığı organizasyonda, katılımcılar yalnızca yarışma heyecanını değil, aynı zamanda otomobil kültürünün dinamizmini ve 'garaj ruhu'nu doyasıya yaşadı. Oylamanın sonunda, Oğuzcan Pelit'e ait 'Sanayi Güzeli' isimli araç birinciliğe layık görüldü. 'Sanayi Güzeli', Amerika'da düzenlenecek küresel büyük final öncesinde gerçekleşecek EMEA Bölgesi elemesinde Türkiye'yi temsil edecek.

Gerçek ölçekli Hot Wheels Bone Shaker, DJ performansları, drift gösterileri ve yarışmalarla renklenen etkinlikte katılımcılar Hot Wheels tasarımcıları, koleksiyonerler ve jüri üyeleriyle sohbet ederek otomobil dünyasının ilham veren hikayelerini dinledi. Yarışmaya katılan 259 araç arasından halk oylaması sonrası finale kalan 15 özel yapım aracın sergilendiği alan ise yoğun ilgi gördü. Finalist araçlar Hot Wheels tasarımcısı Charlie Angulo, Hot Wheels marka elçisi Kerem Kazaz, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya gibi isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Oylamanın sonunda, Oğuzcan Pelit'e ait 'Sanayi Güzeli' isimli araç birinciliğe layık görüldü. 'Sanayi Güzeli', Amerika'da düzenlenecek küresel büyük final öncesinde gerçekleşecek EMEA Bölgesi elemesinde Türkiye'yi temsil edecek. Hot Wheels Legends Tour, bu yıl Avrupa-Orta Doğu, Latin Amerika ve ABD olmak üzere üç ayrı bölgesel final içeriyor. Bölgesel finallerin kazananları ise Hot Wheels efsaneleri arasına katılmak için dünya sahnesinde yarışacak ve aracının 1: 64 ölçekli bir Hot Wheels die-cast modeline dönüştürülme şansı yakalayacak. Hot Wheels Legends Tour Türkiye, bu yıl Türkiye'den çıkan bir aracın ilk kez dünya sahnesine taşınması açısından büyük önem taşıyor.

'TÜRKİYE'DE MODİFİYE KÜLTÜRÜNÜN NE KADAR GELİŞMİŞ OLDUĞUNU BURADA GÖRDÜM'

1990 model Tofaş Şahin'i cyberpunk temasıyla buluşturarak birinciliği kazanan Oğuzcan Pelit, projeyi nasıl hayata geçirdiğini şu sözlerle anlattı:

"Şimdiye kadar hiç arabam olmadı, hatta böyle bir arabayla tur bile atmadım. Ama arabaların estetiğine her zaman ilgim vardı. Hot Wheels markasına büyük bir merakım, evde de bir koleksiyonum var. Kendi yaptığım bir aracı Hot Wheels die-cast olarak görme fikri beni çok heyecanlandırdığı için bu etkinliğe katıldım. Türkiye'nin ikonik aracı Tofaş Şahin'i cyberpunk temasıyla birleştirdim. Türkiye'deki modifiye kültürünün bu kadar gelişmiş olduğunu da Hot Wheels Legends Tour'da görmüş oldum. Aracımın Türkiye elemelerinde birinci olması benim için ayrı bir mutluluk. Umarım bir gün kendi Hot Wheels Tofaş'ımı da evdeki raflarımda sergileyebilirim."

'ÇOK ÇEŞİTLİ İLGİ ALANLARININ BİR ARAYA GELMESİ, ETKİNLİĞİN FARKINI ORTAYA KOYDU'

Etkinliğe özel yapım aracıyla katılan Doğukan Manço ise Hot Wheels Legends Tour Türkiye finalinde bulunmaktan büyük keyif aldığını belirterek, "Beklediğimin çok üstünde bir katılım vardı. Hot Wheels tutkunları, aileler ve otomobil meraklılarıyla birlikte kaliteli bir ortam oluştu. Kendi özel yapım Skyline aracımı da sergiledim, gördüğü ilgi çok güzeldi. Dünyada uzun süredir yapılan bu etkinliğin ilk kez Türkiye'ye gelmesi büyük heyecan yarattı. Yüzlerce başvuru arasından seçilen 15 finalist arasında olmak bile büyük bir başarı. Arabacılığı çok iyi bilenlerden yarışmacılara çok geniş bir kitle bir araya geldi. Çok çeşitli ilgi alanlarının bir araya gelmesi, bu etkinliğin farkını da ortaya koymuş oldu" ifadelerini kullandı.