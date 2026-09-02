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Hindistan otomotiv sektörüne ileri teknoloji yatırım çağrısı

Hindistan otomotiv sektörüne ileri teknoloji yatırım çağrısı
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Hindistan'da hükümet ve endüstri temsilcileri, otomotiv bileşen üreticilerinin ileri teknolojilere yatırım yapması ve ülkenin küresel üretim merkezi olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan'ın otomotiv sektörünün hızla dönüştüğü bu dönemde, sanayi ve hükümet temsilcileri bileşen üreticilerine ileri teknolojilere yatırım yapma ve yeni nesil araçlar için yetenekler geliştirme çağrısında bulundu. Şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden yapılandırdığı bu süreçte Hindistan'ın küresel bir üretim merkezi olma fırsatına dikkat çekildi.

Birli ve Ağır Sanayi ile Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy, temiz ve gelişen teknolojilere yatırımların artırılması gerektiğini savunarak otomotiv ve bileşen sektörünü daha cesur yatırım yapmaya çağırdı. Bakan ayrıca elektrikli araç dönüşümünde tasarım ve yerli katma değere odaklanılmasını istedi.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal ise bileşen üreticilerinin yalnızca güçlü yerli ve ihracat işleri kurmanın ötesine geçerek gelişmiş pazarlarda üretim tesisleri kurmalarını önerdi. Son yıllarda imzalanan dokuz ticaret anlaşmasının 38 gelişmiş ülkeye erişim sağladığını hatırlattı.

Hyundai Motor India CEO'su Tarun Garg, Hindistan'ın 1,4 milyar dolarlık otomotiv bileşeni ticaret açığına dikkat çekerek yüksek değerli ileri teknolojilerde ithalata bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi. Yerli yeteneklerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

SIAM Başkanı ve Tata Motors'dan Shailesh Chandra, Hindistan otomotiv endüstrisinin küresel liderlik potansiyelinden bahsetti. ACMA Başkanı Vikrampati Singhania ise tasarım, mühendislik ve inovasyonda daha fazla sahiplenme çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi
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