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Hindistan, Formula 1'i 2028'de Geri Getirmek İçin Çalışıyor

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Hindistan hükümeti, 2028'de Formula 1'in Buddh Uluslararası Pisti'ne dönüşü için vergi ve düzenleme engellerini kaldırmaya çalışıyor. Spor Bakanı Mansukh Mandaviya, bir görev gücü kurulduğunu duyurdu.

Hindistan hükümeti, Formula 1'in 2028'de Yeni Delhi yakınlarındaki Buddh Uluslararası Pisti'ne dönmesi için vergi ve düzenleme engellerini çözmeye çalışıyor. Spor Bakanı Mansukh Mandaviya, Adani Grubu gibi paydaşlarla bir araya geldi ve yarışı canlandırmak için bir görev gücü kurulacağını söyledi.

Bakanlık kaynağı, görev gücünün vergi sorunları, düzenleyici konular, altyapı ve diğer politika müdahalelerini inceleyeceğini belirtti. Hindistan Grand Prix'si 2011'de başlamış ancak 2013'te düzenleme ve vergi anlaşmazlıkları nedeniyle iptal edilmişti. Adani Grubu, pistin eski sahibi olan şirketi devralma sürecinde. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Hindistan'a dönüşe 'büyük ilgi' duyduklarını ancak önemli ön çalışma gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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