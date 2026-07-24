Haberler

Hindistan Spor Bakanlığı FMSCI'yi Geçici Olarak Tanıdı, F1'in Dönüşü İçin Adım Atıldı

Hindistan Spor Bakanlığı FMSCI'yi Geçici Olarak Tanıdı, F1'in Dönüşü İçin Adım Atıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Spor Bakanlığı, Motor Sporları Kulüpleri Federasyonu'nu (FMSCI) geçici olarak Ulusal Spor Federasyonu olarak tanıdı. Bu karar, Formula 1'in ülkeye dönüşü için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. F1'in dönüşü için görev gücü kurulacak.

Hindistan Spor Bakanlığı, Motor Sporları Kulüpleri Federasyonu'nu (FMSCI) geçici olarak Ulusal Spor Federasyonu olarak tanıdı. Bu karar, Formula 1'in ülkeye dönüşü için yapılan çalışmalar kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. FMSCI, 11 Haziran'da tanınma başvurusu yapmıştı ve Bakanlık 23 Temmuz tarihli yazıyla bu talebi onayladı.

Bakanlık, FMSCI'den anayasasını ve dernek tüzüğünü 2025 Ulusal Spor Yönetişim Yasası'na uygun hale getirmesini istedi. Ayrıca, mali şeffaflık, dopingle mücadele ve yönetişim yapısı gibi konularda kurallara uyulmaması halinde tanımanın iptal edileceği belirtildi. Spor Bakanı Manuskh Mandaviya, F1'in dönüşü için bir görev gücü kurulacağını duyurdu.

Görev gücü, büyük motor sporları etkinliklerinin ekonomik, turizm ve yatırım faydalarını değerlendirecek. Hindistan, 2011-2013 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapmış ancak vergi ve mali nedenlerle takvimden çıkarılmıştı. F1 CEO'su Stefano Domenicali, Hindistan'a dönüş için doğru yatırım ve insan kaynağı gerektiğini söylerken, hayran kitlesinin 98 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özel'in ardından CHP'de deprem! İstifa eden vekil sayısı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin gündemine oturan teyzenin yüzünü güldürdüler

Türkiye'yi ağlatmıştı! Beklenen güzel haber geldi

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor