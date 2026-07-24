Hindistan Spor Bakanlığı FMSCI'yi Geçici Olarak Tanıdı, F1'in Dönüşü İçin Adım Atıldı

Hindistan Spor Bakanlığı, Motor Sporları Kulüpleri Federasyonu'nu (FMSCI) geçici olarak Ulusal Spor Federasyonu olarak tanıdı. Bu karar, Formula 1'in ülkeye dönüşü için yapılan çalışmalar kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. FMSCI, 11 Haziran'da tanınma başvurusu yapmıştı ve Bakanlık 23 Temmuz tarihli yazıyla bu talebi onayladı.

Bakanlık, FMSCI'den anayasasını ve dernek tüzüğünü 2025 Ulusal Spor Yönetişim Yasası'na uygun hale getirmesini istedi. Ayrıca, mali şeffaflık, dopingle mücadele ve yönetişim yapısı gibi konularda kurallara uyulmaması halinde tanımanın iptal edileceği belirtildi. Spor Bakanı Manuskh Mandaviya, F1'in dönüşü için bir görev gücü kurulacağını duyurdu.

Görev gücü, büyük motor sporları etkinliklerinin ekonomik, turizm ve yatırım faydalarını değerlendirecek. Hindistan, 2011-2013 yılları arasında Formula 1'e ev sahipliği yapmış ancak vergi ve mali nedenlerle takvimden çıkarılmıştı. F1 CEO'su Stefano Domenicali, Hindistan'a dönüş için doğru yatırım ve insan kaynağı gerektiğini söylerken, hayran kitlesinin 98 milyona ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi