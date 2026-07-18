EV Penetrasyonunun 2030'da %30'a Çıkması Bekleniyor, Sanayi İnovasyona Teşvik Ediliyor

Gurugram'da düzenlenen EV Yan Sanayi ve Otomotiv Bileşenleri Zirvesi'nde konuşan Haryana hükümet yetkilileri, NITI Aayog'un Hindistan'da elektrikli araç penetrasyonunun 2030'a kadar %30'a ulaşacağı projeksiyonuna dikkat çekti. Yetkililer, yerli otomotiv tedarik zincirinin bu büyük fırsatı yakalaması için inovasyon ve fikri mülkiyet korumasına yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

Haryana Ekstra Geliştirme Komiseri Sanjeev Chawla, geleneksel imalatın işi ayakta tutabileceğini ancak gerçek büyümenin sürekli inovasyon ve kalite odaklılıkla mümkün olduğunu belirtti. Mevcut EV penetrasyonunun %8,5 seviyesinde olduğunu ve 2030'da %30'a çıkmasının büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, konvansiyonel araçlardaki 2.000 parçaya karşılık EV'lerde sadece 18 hareketli parça bulunması nedeniyle imalat yapısının kökten değiştiğine işaret edildi.

Haryana hükümeti, EV sektörünü desteklemek için Invest Haryana 2026 politikası ve mevcut EV politikasının yanı sıra yakında yayımlanacak bir MSMM politikası ile geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi