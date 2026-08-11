Hindistan EV Teşvik Programını 2028'e Uzattı

Hindistan hükümeti, elektrikli araçların (EV) benimsenmesini hızlandırmak ve yerli üretimi güçlendirmek amacıyla PM E-DRIVE programını iki yıl uzatarak 31 Mart 2028'e kadar devam ettirme kararı aldı. Program kapsamında elektrikli iki tekerlekli araçlar satın alma teşviki almaya devam edecek.

Ağır Sanayi Bakanlığı'na göre, PM E-DRIVE programı toplam 11.900 crore Rs bütçeyle 31 Mart 2028'e kadar sürecek. Program, elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesine, şarj altyapısının geliştirilmesine ve Hindistan'ın EV üretim ekosisteminin güçlendirilmesine odaklanıyor.

Revize edilen hükümler uyarınca, kayıtlı elektrikli iki tekerlekli araçlar 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2028 arasında satın alma teşviklerinden yararlanabilecek. Teşvik, kilovat saat başına 2.500 Rs olarak belirlendi ve araç başına en fazla 5.000 Rs olacak. Ancak uygun elektrikli iki tekerlekli aracın fabrika çıkış fiyatının en fazla 1,5 lakh Rs olması gerekiyor.

Ayrıca program, toplam 45.79.120 elektrikli iki tekerlekli araca destek sağlayacak ve bakanlıktan bu kapsamda 2.767 crore Rs finansman ayrılacak. Bu teşvik, 2024-25 mali yılında sağlanan destekten daha düşük; o dönemde elektrikli iki tekerlekli araçlar kWh başına 5.000 Rs ve araç başına en fazla 10.000 Rs almaya hak kazanıyordu.

Hükümet, kWh başına teşvik miktarının araç maliyetlerindeki düşüşlere bağlı olarak periyodik olarak gözden geçirilebileceğini açıkladı. Teşvik, belirtilen tutar veya aracın fabrika çıkış fiyatının yüzde 15'inden düşük olanıyla sınırlı kalacak.

PM E-DRIVE programı, toplam 11.900 crore Rs bütçeyle sınırlı bir program olarak işleyecek. Program veya bileşenlerine ayrılan fonlar 31 Mart 2028'den önce tükenirse, ilgili bileşen kapatılabilecek ve daha fazla talep kabul edilmeyecek. Ayrıca 31 Mart 2028 tüm program bölümleri için son tarih olurken, 31 Aralık 2027 taleplerin sunulması için son gün olacak.

Kaynak: Haber Merkezi