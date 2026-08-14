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Hindistan'da Temmuz 2026'da Binek Araç Satışları Rekor Kırdı

Hindistan'da Temmuz 2026'da Binek Araç Satışları Rekor Kırdı
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Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Temmuz 2026'da binek araç satışları bir önceki aya göre yüzde 18,2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,2 artışla 395 bin 199 adede ulaştı. Düşük vergi oranları ve yeni modellerin desteğiyle güçlenen iç talep, sektörün en güçlü Temmuz satışını getirdi. Türkiye'de ise satışlar durağan olup, Temmuz'da 80 bin 786 sıfır araç satıldı.

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) verilerine göre, binek araç satışları Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 18,2 artarak 395 bin 199 adede ulaştı. Yıllık bazda ise yüzde 31,2'lik artış kaydedildi. Bu performans, düşük Mal ve Hizmet Vergisi oranları ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle desteklenen iç talebe bağlandı.

SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, sektörün en güçlü Temmuz satışlarını gerçekleştirdiğini ve bayram sezonuna güçlü tüketici güveniyle girildiğini belirtti. Türkiye'de ise otomobil satışları sıfır ve ikinci elde durağan seyrediyor; Temmuz ayında 80 bin 786 adet sıfır araç satıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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