Hertz'in ikinci çeyrekte güçlü sonuçları, hisse kısa vadeli toparlanıyor

Hertz'in ikinci çeyrek sonuçları, piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve karlılık gösterdi. Şirketin geliri yıllık %10 artışla 2,4 milyar dolara ulaştı ve Wall Street tahminlerini aştı. Düzeltilmiş bazda hisse başına zarar 11 sent ile beklenen 24 sentin oldukça altında kaldı.

Çeyreğin gücü, günlük gelirdeki %9'luk artış ve araç kullanımındaki iyileşmeyle pekişti. Toplam filo %1 küçülmesine rağmen kullanım oranı 80 baz puan artarak %79'a yükseldi. Düzeltilmiş Kurumsal FAVÖK, geçen yıla göre önemli ölçüde artarak 81 milyon dolara genişledi ve şirketin 2027 hedefini yinelemesini sağladı.

Piyasa koşulları nötr seyrederken, hisse 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyordu. Ağır borç yükü ve devam eden yeniden yapılandırma uzun vadeli riskler oluşturuyor. Yine de beklenti üstü performans, hissenin kısa vadeli görünümünün yeniden fiyatlanmasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi