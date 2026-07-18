Hamilton'ın Ferrari'si Belçika GP Antrenmanında Bariyerlere Çarptı

Spa-Francorchamps'taki son antrenman seansının son saniyelerinde Hamilton, Fagnes çıkışında kontrolünü kaybetti ve aracının arkası bariyere çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Hamilton, aracındaki büyük hasarı inceledi. Ferrari mekanikerleri, aracı onarmak için iki saatten biraz fazla süreye sahip.

Kimi Antonelli, sıralama turları öncesinde en hızlı zamanı yaparak pol pozisyonu için favori oldu. Antonelli, 10 sıra grid cezası alacak Lando Norris'i 0.139 saniye geride bırakırken, Max Verstappen üçüncü, George Russell dördüncü sırada yer aldı. Hamilton, kazasından önce Antonelli'nin 0.392 saniye gerisindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi