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Hamilton'ın Ferrari'si Belçika GP Antrenmanında Bariyerlere Çarptı

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Spa-Francorchamps'taki son antrenman seansında Hamilton kontrolünü kaybedip bariyere çarptı, yara almadan kurtuldu. Antonelli sıralama turları öncesinde en hızlı zamanı yaparak pol pozisyonu için favori oldu.

Spa-Francorchamps'taki son antrenman seansının son saniyelerinde Hamilton, Fagnes çıkışında kontrolünü kaybetti ve aracının arkası bariyere çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Hamilton, aracındaki büyük hasarı inceledi. Ferrari mekanikerleri, aracı onarmak için iki saatten biraz fazla süreye sahip.

Kimi Antonelli, sıralama turları öncesinde en hızlı zamanı yaparak pol pozisyonu için favori oldu. Antonelli, 10 sıra grid cezası alacak Lando Norris'i 0.139 saniye geride bırakırken, Max Verstappen üçüncü, George Russell dördüncü sırada yer aldı. Hamilton, kazasından önce Antonelli'nin 0.392 saniye gerisindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi
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