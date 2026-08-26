Güney Hindistan Otomotivde Lider

Kotak Kurumsal Eşitlikler raporuna göre, Güney Hindistan bölgesi, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde otomotiv sektörünün tüm segmentlerinde Kuzey bölgesine göre daha iyi performans gösterdi. Raporda, vergi revizyonları ve bölgesel tüketim kalıplarının desteğiyle sektör genelinde tabana yaygın talebin genişlediği belirtildi.

Binek araç segmentinde hacimler yıllık bazda yüzde 25 artarken, Güney ve Doğu bölgeleri sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 29 büyüme kaydetti. Kuzey Hindistan'da artış yüzde 20 oldu; ancak Madhya Pradesh, Delhi ve Haryana yüzde 20'nin altında kaldı. İki tekerlekli araçlarda ise GST indirimlerinin etkisiyle yıllık yüzde 20 hacim artışı yaşandı; Güney bölgesi yüzde 34 büyürken, Kerala ve Tamil Nadu yüzde 40'ın üzerinde artış sağladı.

Skuter karışımı, iki tekerlekli araçlarda yıllık bazda 310 baz puan artarak Güney'de yüzde 56,5'e ulaştı. Ticari araçlarda ise orta ve ağır ticari araç hacimleri yüzde 14, hafif ticari araç hacimleri yüzde 21 büyüdü. Güney bölgesi hafif ticari araçlarda yüzde 33'lük artışla öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi