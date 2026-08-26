Haberler

Güney Hindistan Otomotivde Lider

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 mali yılı ilk çeyreğinde Güney Hindistan, tüm otomotiv segmentlerinde Kuzey'den daha iyi performans gösterdi. Binek araçlar yüzde 25, iki tekerlekli araçlar yüzde 20 büyürken; Güney'deki artışlar sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 34 oldu. Ticari araçlarda da güçlü büyüme kaydedildi.

Kotak Kurumsal Eşitlikler raporuna göre, Güney Hindistan bölgesi, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde otomotiv sektörünün tüm segmentlerinde Kuzey bölgesine göre daha iyi performans gösterdi. Raporda, vergi revizyonları ve bölgesel tüketim kalıplarının desteğiyle sektör genelinde tabana yaygın talebin genişlediği belirtildi.

Binek araç segmentinde hacimler yıllık bazda yüzde 25 artarken, Güney ve Doğu bölgeleri sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 29 büyüme kaydetti. Kuzey Hindistan'da artış yüzde 20 oldu; ancak Madhya Pradesh, Delhi ve Haryana yüzde 20'nin altında kaldı. İki tekerlekli araçlarda ise GST indirimlerinin etkisiyle yıllık yüzde 20 hacim artışı yaşandı; Güney bölgesi yüzde 34 büyürken, Kerala ve Tamil Nadu yüzde 40'ın üzerinde artış sağladı.

Skuter karışımı, iki tekerlekli araçlarda yıllık bazda 310 baz puan artarak Güney'de yüzde 56,5'e ulaştı. Ticari araçlarda ise orta ve ağır ticari araç hacimleri yüzde 14, hafif ticari araç hacimleri yüzde 21 büyüdü. Güney bölgesi hafif ticari araçlarda yüzde 33'lük artışla öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran gözü kararttı: Trump'ın küçük oğlunun başına servet kondu

İran gözü fena kararttı: Küçük Trump'ın başı dertte
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Kayseri'de komşusuyla tartışan eski muhtar öldürüldü

Komşu kavgası kanlı bitti! Eski muhtar kurtarılamadı
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar

Kadın pazarlayan çete çökertildi

9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor

Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor