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Federal Hükümet 100 Elektrikli Otobüsü Hizmete Aldı

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Renewed Hope Toplu Taşıma Programı kapsamında federal memurların ulaşım sorunlarını hafifletmek için 100 elektrikli otobüs görevlendirildi. İlk aşamada 37 otobüs törenle teslim edildi.

Federal Hükümet, Renewed Hope Toplu Taşıma Programı kapsamında federal memurların ulaşım zorluklarını hafifletmek ve refah ile verimliliklerini artırmak amacıyla 100 elektrikli otobüsü hizmete aldı. Otobüsler Çarşamba günü Abuja'daki Eagle Square'de düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kamu Hizmeti Başkanı Didi Walson-Jack, bu girişimin çalışanların günlük ulaşım sorunlarını çözmede önemli bir müdahale olduğunu belirtti. Programın ilk aşamasında, 100 elektrikli otobüsün ilk partisi olan 37 otobüs hizmete sunuldu. Walson-Jack, görev süresinin dolmasına 24 saatten az bir süre kala bu girişimi federal memurlara 'veda hediyesi' olarak nitelendirdi.

Walson-Jack, ulaşım maliyetlerinin ve yolculuk koşullarının işçilerin mali durumunu, güvenliğini, dakikliğini ve verimliliğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Uygun fiyatlı ve güvenilir ulaşımın memurların üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltacağını ifade etti. Ayrıca bu otobüslerin çalışanların günlük ulaşıma daha az harcamasını sağlayacağını, yolculuk risklerini azaltacağını ve işlerine daha enerjik gelmelerine yardımcı olacağını söyledi.

Program ilk olarak belirli güzergahlarda pilot uygulama olarak başlayacak ve daha sonra genişletilecek. Otobüslerin en sonunda ülke genelindeki Federal Sekreterliklere dağıtılması planlanıyor. Walson-Jack, otobüslerin yönetimi, bakımı ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için özel bir araç (SPV) kurulduğunu açıkladı.

Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı John Owan Enoh, bu girişimin ulaşımın ötesine geçtiğini, işçi refahı, üretkenlik, sanayileşme ve teknolojinin birleşimini temsil ettiğini söyledi. Enoh, her elektrikli otobüsün 200 yolcu kapasitesine sahip olduğunu ve tam şarjla en az 200 kilometre yol alabildiğini belirtti. Ulusal Otomotiv Tasarım ve Geliştirme Konseyi'ni (NADDC) ve projeye dahil olan paydaşları övdü ve yerel üreticileri fabrika kurma, yerel içeriği artırma ve küresel pazarda rekabet edebilecek ürünler geliştirme fırsatını değerlendirmeye çağırdı.

NADDC Genel Müdürü Olu Osanipin, dağıtımın aşamalı olarak yapılacağını ve 100 elektrikli otobüsün tamamının Aralık 2026'ya kadar hizmete girmesinin beklendiğini duyurdu. Osanipin, bu ilk dağıtımın program kapsamındaki daha geniş elektrikli mobilite planının başlangıcı olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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