Eski Elektrikli Otomobil Bataryaları Artık Daha Değerli

Eski elektrikli otomobil bataryaları artık çok daha değerli hale geldi. Japonya'da geliştirilen yeni bir geri dönüşüm yöntemi, bu bataryalardaki lityumun yüzde 90'ını yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Bu yöntem sayesinde eski bataryaların değeri artarken, çevresel etkiler de azaltılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi