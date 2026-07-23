Rekor elektrikli araç sayısı: 450 bin 38
Haziran ayında elektrikli araç sayısı 450 bin 38'e ulaşarak yıllık yüzde 67,9 artış gösterdi. Şarj noktası sayısı yüzde 43,5 artarak 45 bin 97'ye yükseldi. Aylık şarj işlemi 2 milyon 713 bin 335 olurken, Trugo pazar payında lider, Zes soket sayısında birinci oldu.
Elektrikli araç sayısı haziranda 450 bin 38'e ulaşarak yıllık yüzde 67,9 artış gösterdi. Şarj noktası sayısı yüzde 43,5 artarak 45 bin 97'ye yükseldi.
Aylık şarj işlemi 2 milyon 713 bin 335 olurken, Trugo pazar payında lider, Zes soket sayısında birinci oldu.
Kaynak: Haber Merkezi