Rekor elektrikli araç sayısı: 450 bin 38

Elektrikli araç sayısı haziranda 450 bin 38'e ulaşarak yıllık yüzde 67,9 artış gösterdi. Şarj noktası sayısı yüzde 43,5 artarak 45 bin 97'ye yükseldi.

Aylık şarj işlemi 2 milyon 713 bin 335 olurken, Trugo pazar payında lider, Zes soket sayısında birinci oldu.

Kaynak: Haber Merkezi