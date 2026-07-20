Haberler

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Büyüyor: Şarj Noktası Sayısı 45 Bin 660'a Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artmasıyla şarj altyapısı hızla büyüdü. EPDK verilerine göre, ilk yarıda elektrik tüketimi %153 arttı, şarj noktası sayısı 45 bin 660'a ulaştı.

Türkiye'de elektrikli araç kullanımındaki hızlı büyüme, şarj altyapısına olan talebi artırdı. EPDK verilerine göre, yılın ilk yarısında tüketilen elektrik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate yükseldi.

Şarj noktası sayısı 45 bin 660'a ulaşırken, 15,4 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi. Altyapı iki yılda dört kat büyüyerek hızlı şarj imkanlarını da güçlendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur'un ifadesi başladı: Aylık gelirini açıkladı... Bakın ne kadar kazanıyormuş

Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı: Bakın ne kadar kazanıyormuş
Çocuklara yönelik projeleri yönetiyordu! Gizli operasyonla yakalandı

Telefonundaki iğrenç mesajlar ifşa olunca kameralara böyle baktı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
FIFA dünya sıralaması güncellendi: A Milli Takım 27. sırada

Bizim Çocuklar'a bir şok daha!