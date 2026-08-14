Çin Otomobil Devi Avrupa’yı Hedef Alıyor

Tahminler, Çinli markaların 2030'a kadar Avrupa binek araç pazarının %20'sinden fazlasını ve elektrikli araç pazarının %29'unu ele geçirebileceğini gösteriyor. Çin'in otomobil endüstrisi, Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok pazarda büyük bir atılım içinde. Toyota ve Volkswagen gibi köklü üreticiler üzerinde baskı oluşturan bu atılım, yurt içinde farklı bir tablo çiziyor. Çin'de otomobil satışları, zayıf tüketici talebi ve yoğun fiyat rekabeti nedeniyle geçen yılın sonundan bu yana düzenli olarak düşüyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı artık aşırı kapasiteyle boğuşuyor.

BYD, Geely ve Chery gibi büyük Çinli üreticiler, küresel oyuncu olma hedefiyle yurt dışına açılmayı hızlandırıyor. Uzmanlara göre, bu genişleme yalnızca hırs değil, ekonomik zorunluluktan da kaynaklanıyor. İç talepteki cansızlık, üreticileri ihracata yöneltiyor. Bill Russo, 'Çinli üreticilerin fazla kapasitesi, rekabetçi tedarik zincirleri ve gelişmiş ürünleri var; Çin dışında büyüme bulmak artık stratejik bir gereklilik' diyor.

Çin Binek Araç Derneği verilerine göre, Temmuz'da otomobil satışları yıllık bazda %20 düşerek 1,47 milyona indi ve üst üste 10. ayda azalış kaydedildi. İhracat ise %88 artışla 923 bin araca ulaştı. Bu tablo, yerli üreticilerin de iç pazardaki kayıplarını dış satımla telafi ettiğini gösteriyor. Dernek başkanı Cui Dongshu, düşüşü yüksek akaryakıt fiyatlarına ve giriş seviyesi sedan segmentindeki yumuşaklığa bağlıyor.

Genel olarak Çin ekonomisi, ürettiğinden fazlasını içeride satamama sorunuyla karşı karşıya. Fabrikalar ve ihracat büyümeyi sırtlarken, emlak piyasasındaki zayıflık ve tüketici harcamalarındaki durgunluk iç talebi kısıyor. Bu koşullar, otomobil üreticileri için denizaşırı pazarları vazgeçilmez kılıyor.

İlk yarıda iç satışlar 2,3 milyon adet azaldı, bu Japonya'daki toplam yeni kayıtlara eşdeğer. İhracat ise %71 yükseldi. HSBC analisti Yuqian Ding, yeni model döngüsüyle talebin Ağustos sonunda toparlanmaya başlayabileceğini ancak V şeklinde bir iyileşmenin beklenmediğini söylüyor. Örneğin BYD, iç satışlarındaki %35'lik düşüşü yurt dışı satışlarındaki %79'luk artışla dengeledi. Brezilya ve İngiltere, şirketin en büyük ihracat pazarları oldu.

Çin'in ihracattaki yükselişi özellikle Japonya için tehdit oluşturuyor. Çin, 2023'ten beri dünyanın en büyük araç ihracatçısı. Uzmanlar, Japonya'nın avantajının üretim verimliliğine dayandığını, Çin'in ise elektrifikasyon, batarya, yazılım ve tedarik zinciri ölçeği gibi alanlarda üstünlük kurduğunu belirtiyor. Bu kombinasyonun küresel pazarda yıkıcı etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

Avrupa'da Çinli üreticilerin pazar payı dört yılda %3'ten %16'ya çıktı. Elektrikli araçlarda ise Çinliler Avrupa sevkiyatlarının dörtte birini oluşturuyor; Japonların payı %5'in altında. Counterpoint Research'e göre, Çinli markalar 2030'da Avrupa'da %20'den fazla pazar payına ve EV'de %29'a ulaşabilir. Analist Abhilash Gupta, 'Tarifeler bu eğriyi yavaşlatabilir ama tersine çeviremez' diyor.

Kaynak: Haber Merkezi