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Çin'de otomobil satışları 10 aydır düşüyor, ihracat yüzde 88 arttı

Çin'de otomobil satışları 10 aydır düşüyor, ihracat yüzde 88 arttı
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Çin'de iç pazar zayıf talep ve fiyat rekabetiyle temmuzda yüzde 21 daraldı; ihracat ise yüzde 88 artarak 923 bin adede ulaştı. Çinli üreticiler dış pazarlarda büyürken, Avrupa'da rekabet kızışıyor ve Türkiye'ye etkisi vergi ve yatırımlara bağlı.

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, ülkedeki yurt içi binek araç satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 azalarak 1,47 milyon adede geriledi. Böylece Çin otomobil pazarındaki yıllık satış düşüşü üst üste 10'uncu aya ulaştı. Zayıf tüketici talebi ve üreticiler arasındaki sert fiyat rekabeti satışları baskılıyor.

İç pazardaki kötü gidişata karşın Çin otomobil ihracatı temmuzda hız kazandı. Yurt dışına gönderilen araç sayısı yıllık yüzde 88,2 artarak 923 bin adede ulaştı. Çinli üreticiler, iç pazardaki kayıplarını dış pazarlarda dengelemeye çalışıyor; özellikle Avrupa, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da faaliyetlerini artırıyor.

Bu durum küresel otomotiv rekabetini de sertleştiriyor. Avrupalı üreticiler Çin menşeli elektrikli araçların artan pazar payıyla mücadele ederken, Çinli markalar tarifelerin etkisini azaltmak için yurt dışında üretim tesisleri kuruyor. Türkiye açısından da Çin ihracatındaki büyüme yakından izleniyor; Türkiye pazarına etkisi vergi düzenlemeleri, ithalat koşulları ve yerel üretim yatırımlarına bağlı olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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