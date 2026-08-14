Çin otoda iç darboğaz, dışa açılımla çözüm arıyor

Çin'in otomobil endüstrisi, Avrupa'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan pazarlarda güçlü bir büyüme gösteriyor ve Toyota, Volkswagen gibi köklü üreticiler üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak ülke içindeki durum farklı; geçen yılın sonundan bu yana otomobil satışları istikrarlı şekilde düşüyor. Zayıf tüketici talebi ve yıllardır süren yoğun fiyat rekabeti, dünyanın en büyük otomobil pazarını aşırı kapasiteyle boğuşur hale getirdi.

BYD, Geely ve Chery gibi büyük Çinli otomobil şirketleri uzun süredir küresel dev olmayı hedefliyor. Ancak analistlere göre sektörün hızlı genişlemesi artık hırs kadar ekonomik zorunluluktan da kaynaklanıyor. Yurt içi talepteki durgunluk, Çinli üreticilerin zaten devam eden denizaşırı açılımını hızlandırmak için güçlü bir teşvik oluşturuyor. Bu durum, teknolojik olarak gelişmiş ve düşük maliyetli elektrikli araçlarıyla rekabet etmekte zorlanan Avrupalı ve Japon rakipler üzerindeki baskıyı daha da artıracak.

Çin Binek Araç Birliği verilerine göre, Temmuz ayında Çin'de otomobil satışları geçen yıla göre %20 düşüşle 1,47 milyon adede geriledi. Bu, üst üste 10. aylık düşüş oldu. Aynı dönemde ihracat %88 artışla 923 bin araca ulaştı. Veriler Çin'de üretilen yabancı markaları da içerse de, yerli üreticilerde de çift haneli iç satış düşüşü ve çift haneli ihracat artışı eğilimi devam ediyor.

Birlik başkanı Cui Dongshu, son dönemdeki zayıflığı yüksek yakıt fiyatları ve benzinli araç talebindeki düşüşe, ayrıca giriş seviyesi sedan segmentindeki süregelen zayıflığa bağladı. Daha geniş perspektiften bakıldığında, otomobil endüstrisi dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki dinamikleri yansıtıyor: Fabrikalar ve ihracat büyümeyi desteklerken, zayıf emlak piyasası ve düşük tüketici harcamaları yurt içi talebi sınırlıyor.

Çin'in artan denizaşırı varlığı özellikle Japonya için bir meydan okuma oluşturuyor. 2023'ten bu yana Çin, uzun süre Asyalı rakibinin elinde tuttuğu dünyanın en büyük araç ihracatçısı konumunda. Analist Bill Russo, Çin'in avantajının elektrikli araçlar, piller, yazılım ve tedarik zinciri ölçeği gibi alanları kapsadığını ve bu kombinasyonun Çin'in küreselleşmesini çok daha yıkıcı hale getirebileceğini söylüyor.

Avrupa'da Çinli markaların pazar payı %3'ten %16'ya yükselirken, Japon üreticilerin payı %12'de sabit kaldı. Elektrikli araçlarda fark daha belirgin: Çinli markalar Avrupa'nın EV sevkiyatlarının yaklaşık dörtte birini oluştururken, Japonlar %5'in altında. Counterpoint Research, Çinli markaların 2030'a kadar Avrupa'nın toplam binek araç pazarının %20'sinden fazlasını ve EV pazarının %29'unu ele geçireceğini öngörüyor. Tarifeler bu eğilimi yavaşlatabilir ancak tersine çeviremez.

Kaynak: Haber Merkezi