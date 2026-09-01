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BYD, Türkiye'de Han Modelini Listeden Kaldırdı

BYD, Türkiye'de Han Modelini Listeden Kaldırdı
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BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya almasının ardından model yelpazesinde değişikliklere giderek 1 Eylül itibarıyla yeni fiyat listesinde Han sedan modelini tamamen listeden çıkardı. Daha önce 4 milyon 873 bin TL ile satılan araç, resmi satış kanallarından kaldırıldı ve satılan BYD otomobil sayısı azalıyor.

BYD, Türkiye'de fabrika planlarını askıya almasıyla büyük tepki çekmişti. Bu süreçte model yelpazesinde ve resmi fiyat listesinde güncellemelere giden Çinli dev, bu ay kapsamında beklenmedik bir hamle daha yaptı.

Şirket, 1 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni fiyat listesinden dikkat çeken bir sedan modelini çıkardı. Tasarımı beğenilen BYD Han, firmanın listelerinden tamamen kaldırıldı.

Daha önce 4 milyon 873 bin TL satış fiyatıyla sunulan Han, artık resmi satış kanallarındaki listede yer almıyor. Bu model, BYD'nin son zamanlarda listesinden çıkardığı araçlara eklendi ve Türkiye'de satılan BYD otomobillerinin sayısı giderek azalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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