BYD’nin Manisa Yatırımı Askıya Alındı: Bakan Kacır Yaptırım Uyarısı Yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 2024 yılında imzalanan proje bazlı yatırım anlaşmasıyla Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir fabrika kurulması ve 2026 sonuna kadar üretime başlanması hedeflenmişti. Ancak yaklaşık iki yıl içinde somut adım atılmadı ve BYD yatırımı askıya aldığını duyurdu.

Gelişme üzerine konu TBMM gündemine taşındı. Bakan Kacır, milletvekillerine verdiği yanıtta, yatırımın proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklendiğini ve firmanın yükümlülüklerinin sözleşmeyle güvence altına alındığını belirtti. Yatırımın gerçekleşmemesi halinde uygulanacak yaptırımların BYD için de geçerli olduğunu vurguladı.

Teşvik mevzuatına göre, taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda sağlanan destekler geri alınacak. Çin'den getirilen araçlar için uygulanmayan yüzde 40 ilave gümrük vergisi gecikme faiziyle tahsil edilecek, teminat mektupları işleme konulacak ve tahsis edilen yatırım arazisi geri alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi