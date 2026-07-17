BYD’nin Manisa Yatırımı Askıya Alındı: Bakan Kacır Yaptırım Uyarısı Yaptı
BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı yıllık 150 bin araç kapasiteli fabrika yatırımı somut adım atılmadığı için askıya alındı. TBMM’ye taşınan konuda Bakan Kacır, yatırımın proje bazlı teşvik sistemi kapsamında olduğunu ve yükümlülüklerin sözleşmeyle güvence altına alındığını belirtti. Yatırım gerçekleşmezse sağlanan destekler geri alınacak, ek gümrük vergisi tahsil edilecek ve arazi tekrar devlete geçecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 2024 yılında imzalanan proje bazlı yatırım anlaşmasıyla Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir fabrika kurulması ve 2026 sonuna kadar üretime başlanması hedeflenmişti. Ancak yaklaşık iki yıl içinde somut adım atılmadı ve BYD yatırımı askıya aldığını duyurdu.
Gelişme üzerine konu TBMM gündemine taşındı. Bakan Kacır, milletvekillerine verdiği yanıtta, yatırımın proje bazlı teşvik sistemi kapsamında desteklendiğini ve firmanın yükümlülüklerinin sözleşmeyle güvence altına alındığını belirtti. Yatırımın gerçekleşmemesi halinde uygulanacak yaptırımların BYD için de geçerli olduğunu vurguladı.
Teşvik mevzuatına göre, taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda sağlanan destekler geri alınacak. Çin'den getirilen araçlar için uygulanmayan yüzde 40 ilave gümrük vergisi gecikme faiziyle tahsil edilecek, teminat mektupları işleme konulacak ve tahsis edilen yatırım arazisi geri alınacak.