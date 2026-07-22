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Bursa'nın İSO İkinci 500'deki Firma Sayısı Düştü, Otomotiv Tedarik Sanayisi Yükseldi

Bursa'nın İSO İkinci 500'deki Firma Sayısı Düştü, Otomotiv Tedarik Sanayisi Yükseldi
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İSO'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasına göre Bursa'dan listede yer alan firma sayısı 41'den 31'e geriledi. Tekstil ve hazır giyim sektörü daralırken, otomotiv tedarik sanayisinde büyüme devam etti. Üretimden satışlar yüzde 6,9, ihracat yüzde 13,4 azaldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasına göre Bursa'dan listede yer alan firma sayısı 41'den 31'e düştü. Tekstil ve hazır giyim sektöründe gerileme yaşanırken, otomotiv tedarik sanayisinde büyüme devam etti.

Bursalı firmaların üretimden satışları 93,1 milyar TL, net satışları ise 101,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Üretimden satışlar yüzde 6,9, ihracat ise yüzde 13,4 azalarak 615,6 milyon dolara geriledi.

Otomotiv tedarik sanayisinde Çelikform Gestamp, Formfleks, Ermetal, B-Plas ve Kırpart sıralamada yükselirken; Maysan Mando, Feka Otomotiv, TKG Otomotiv ve Yazaki Wiring Technologies İSO 500'e girdi. Presimsan Hidrolik ise listeye ilk kez dahil oldu. Tekstil sektöründe Avrupa pazarındaki talep daralması, artan maliyetler ve küresel rekabet gerilemeye neden oldu.

Veriler, Bursa sanayisinde tekstilden otomotiv tedarik sanayisine doğru dönüşümün hızlandığını gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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