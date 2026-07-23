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Beyaz Sistem, Beyaz Mobilite A.Ş. Olarak Yeniden Adlandırılıyor

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Şirket, sıfır araç satışı ve ikinci el müzayedeleri alanındaki faaliyetlerini yansıtmak için ünvanını 'Beyaz Mobilite A.Ş.' olarak değiştirmek üzere SPK'ya başvurmuştu. Başvuru olumlu sonuçlandı; değişiklik, Ticaret Bakanlığı izinleri ve genel kurul onayına sunulacak.

Şirket, mevcut durumda Türkiye genelinde 6 markanın bayiliğini üstlenerek sıfır araç satışına yoğunlaşmakta ve 'Beyaz Sistem' markasıyla ikinci el araç müzayedeleri düzenlemektedir. Faaliyet konusunu ve gelecek vizyonunu daha iyi yansıtmak amacıyla şirket ünvanının 'Beyaz Mobilite A.Ş.' olarak değiştirilmesi için 14.07.2026 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştı.

SPK başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı izinlerinin ardından ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi
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