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Avustralya'da Tarihi Dönüm Noktası: Elektrikli Araç Satışları Benzinli Araçları Geride Bıraktı

Avustralya'da Tarihi Dönüm Noktası: Elektrikli Araç Satışları Benzinli Araçları Geride Bıraktı
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Yüksek yakıt fiyatları ve hükümet politikaları, Ağustos ayında elektrikli araç satışlarını rekor seviyeye taşıdı. EV'ler, benzinli ve dizel araçların satışını geride bıraktı.

Geçen ay Avustralya'da elektrikli araç satışları ilk kez benzinli araçları geçti. Bu dönüşüm, yüksek yakıt fiyatları ve temiz araç kullanımını teşvik eden hükümet politikalarıyla hızlandı. Ağustos'ta 27 binden fazla EV satıldı; bu, tek bir ay için yeni bir rekor ve yeni otomobil satışlarının yüzde 24,9'unu temsil ediyor. Bu çevre dostu teknoloji, hem benzinli araçları (yaklaşık 26 bin) hem de dizel araçları (23 bin 600) geride bıraktı. Şarj edilebilir hibritler eklendiğinde, yeni araçların yüzde 36'sı fişli araç oldu.

Bu artışı iki faktör destekledi: İran savaşı petrol fiyatlarını yükseltip benzinli araç kullanımını belirgin şekilde pahalı hale getirdi ve geçen yıl federal araç emisyon standardı getirildi. Bu standart, otomotiv şirketlerinin ortalama egzoz emisyonlarını yıldan yıla azaltmasını zorunlu kıldı ve düşük ile sıfır emisyonlu araç modellerinin sayısını büyük ölçüde artırdı. Avustralya, EV benimsenmesinde OECD ülkelerinin çoğunun gerisinde kalmıştı; teknoloji, siyasi korku kampanyalarının hedefi olmuştu. Eski başbakan Scott Morrison 2019'da emisyon standardının 'hafta sonunu bitireceğini' iddia etmişti. Dört yıl önce EV'ler satışların yüzde 2'sinden azını oluştururken, geçen yıl bu oran yaklaşık yüzde 8'e çıkmıştı.

İklim değişikliği ve enerji bakanı Chris Bowen, EV satışlarının benzinli araçları geçmesini 'dönüm noktası' olarak nitelendirdi. 'Avustralyalılar korku kampanyalarını gördü ve daha ucuz, daha temiz ve uluslararası petrol fiyat şoklarına maruziyeti azaltan araçları seçerek cüzdanlarıyla oy kullandı' dedi. Elektrikli Araç Konseyi, 'Avustralyalıların araç seçme biçiminde yapısal bir değişim' olduğunu belirtti. Konsey CEO'su Julie Delvecchio, artık yaklaşık 200 EV modeli olduğunu ve önceliklerinin elektrikli araçların faydalarını daha fazla Avustralyalıya ulaştırmak olduğunu söyledi. Federal Otomotiv Endüstrileri Odası CEO'su Tony Weber ise tüketici tercihi ve rekabetin pazarı yeniden şekillendirdiğini, erişilebilir ve güvenilir şarj altyapısının kritik olduğunu vurguladı. Ağustos'ta Toyota en popüler marka olurken, onu Çinli BYD ve Tesla izledi. Tesla Model Y, 6 binden fazla satışla en çok tercih edilen yeni model oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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