Avrupa'da Elektrikli Araç Talebi Haziran'da Büyümeyi Sürdürdü

Avrupa'da Haziran ayında elektrikli araçlara olan talep, toplam araç tescil sayısını %13,1 artırarak 1,4 milyon adede yükseltti. Tam elektrikli, plug-in hibrit ve hibrit araç satışları sırasıyla %51, %22,7 ve %17,1 artarken, benzinli ve dizel satışları %12,2 ve %16,9 düştü.

Çinli markalar BYD, Chery ve Leapmotor satışlarını geçen yıla göre üç ila altı kat artırırken, SAIC ve Geely de büyüme kaydetti. Renault, Stellantis ve Volkswagen gibi Avrupalı üreticilerin tescil sayıları %3,6 ile %7,3 arasında arttı.

Kaynak: Haber Merkezi