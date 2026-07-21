Haberler

AutoCanada 2026 İkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıklayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AutoCanada Inc., 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 12 Ağustos 2026'da piyasalar kapandıktan sonra açıklayacağını duyurdu. Şirket aynı gün konferans görüşmesi ve webcast düzenleyecek.

AutoCanada Inc., 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 12 Ağustos 2026'da piyasalar kapandıktan sonra açıklayacağını duyurdu. Şirket aynı gün saat 16.00 Dağ Saati'nde bir konferans görüşmesi ve webcast düzenleyecek. Katılımcılar 1.888.510.2154 numaralı telefondan arayabilir veya webcast'i çevrimiçi izleyebilir.

AutoCanada, Kanada'da 61 franchise bayii ve 37 çarpışma merkezi işleten önde gelen bir otomobil bayilik grubudur. 2025'te Kanada bayileri yaklaşık 71.000 araç satmıştır. Şirketin ABD operasyonları Leader Automotive Group altında 9 bayii ile devam etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı

Hava durumu bir gecede değişecek! AKOM, tarih vererek uyardı
Ticaret Bakanlığı reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını affetmedi

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi: Zincir market cezayı yedi

Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı! Kral'dan o camiye ziyaret
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler

Tijen Mergen’den Boğaziçi'ndeki mezuniyet töreni için hadsiz sözler
Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Doktorlar dahi şaşkın! 15 milyonda bir görülüyor
Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı