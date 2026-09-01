Haberler

Ather Energy: Hindistan'ın EV Devi Hisseleriyle Küresel Piyasayı Geride Bıraktı

Ather Energy: Hindistan'ın EV Devi Hisseleriyle Küresel Piyasayı Geride Bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan merkezli elektrikli iki tekerlekli araç üreticisi Ather Energy, hisselerinin bu yıl yaklaşık %130 artmasıyla küresel EV hisselerini geride bıraktı. BlackRock'ın azınlık hissesi alması ve şirketin kitle pazarına yönelik Konarc e-scooter'ını tanıtmasıyla dikkat çekiyor. Analistler, Ather'in pazar payının 2028'e kadar %26'ya çıkacağını öngörüyor.

Hindistan merkezli elektrikli iki tekerlekli araç üreticisi Ather Energy, 2026'da hisselerinin yaklaşık %130 artmasıyla küresel EV hisselerini geride bıraktı. BlackRock Global Funds, pazartesi günü açık piyasa işlemleriyle şirketin %1'inden az hissesini satın aldı. Bu durum, Tesla, BYD ve Xiaomi gibi devlerin etkisiyle Bloomberg'in EV endeksinin bu yıl %1 gerilemesine rağmen gerçekleşti.

Hero MotoCorp desteğindeki Ather, elektrikli iki tekerlekli araçlar tasarlıyor, üretiyor ve şarj ağı işletiyor. Şirket, Hindistan'ın EV benimsenmesini hızlandırma çabalarından yararlanıyor. Bengaluru merkezli şirketin hisseleri, geçen ay %36'dan fazla yükselerek Mayıs 2025'teki halka arzından bu yana en büyük artışı kaydetti. Emkay Global Financial Services, Ather'in pazar payının Mart sonundaki %17'den 2028 mali yılında %26'ya çıkacağını tahmin ediyor.

Geçen hafta Ather, kendi geliştirdiği EV mimarisiyle üretilen ve kitle pazarına yönelik Konarc e-scooter'ını tanıttı. Bu hamlenin Ather'in erişebilir pazarını ikiye katlayacağı belirtiliyor. Nomura analistleri, 'Hindistan'da elektrifikasyon bir kırılma noktasında ve Ather, iki tekerlekli segmentinde en iyi uzun vadeli oyunlardan biri' dedi. Hisseler, halka arzdan bu yana %440 artışla Hindistan'ın en iyi performans gösteren halka arzı oldu. Tüm 14 analistin alım tavsiyesi vermesi ve Axis Capital'in hedef fiyatının 2.100 rupi olması, yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi

KKTC Cumhurbaşkanı duyurdu! Batan geminin yeri tespit edildi
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Sürpriz gelişme! Eski İçişleri Bakanı ifade vermek için adliyede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz taburcu oldu! İşte son hali
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Kısa yoldan zengin olma hayali kuruyorlardı! Ekipler tepelerine böyle bindi

Kısa yoldan zengin olacaklardı, hikayenin sonu kötü bitti

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...

Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktorlar, kritik anları anlattı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü