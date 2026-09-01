Ather Energy: Hindistan'ın EV Devi Hisseleriyle Küresel Piyasayı Geride Bıraktı

Hindistan merkezli elektrikli iki tekerlekli araç üreticisi Ather Energy, 2026'da hisselerinin yaklaşık %130 artmasıyla küresel EV hisselerini geride bıraktı. BlackRock Global Funds, pazartesi günü açık piyasa işlemleriyle şirketin %1'inden az hissesini satın aldı. Bu durum, Tesla, BYD ve Xiaomi gibi devlerin etkisiyle Bloomberg'in EV endeksinin bu yıl %1 gerilemesine rağmen gerçekleşti.

Hero MotoCorp desteğindeki Ather, elektrikli iki tekerlekli araçlar tasarlıyor, üretiyor ve şarj ağı işletiyor. Şirket, Hindistan'ın EV benimsenmesini hızlandırma çabalarından yararlanıyor. Bengaluru merkezli şirketin hisseleri, geçen ay %36'dan fazla yükselerek Mayıs 2025'teki halka arzından bu yana en büyük artışı kaydetti. Emkay Global Financial Services, Ather'in pazar payının Mart sonundaki %17'den 2028 mali yılında %26'ya çıkacağını tahmin ediyor.

Geçen hafta Ather, kendi geliştirdiği EV mimarisiyle üretilen ve kitle pazarına yönelik Konarc e-scooter'ını tanıttı. Bu hamlenin Ather'in erişebilir pazarını ikiye katlayacağı belirtiliyor. Nomura analistleri, 'Hindistan'da elektrifikasyon bir kırılma noktasında ve Ather, iki tekerlekli segmentinde en iyi uzun vadeli oyunlardan biri' dedi. Hisseler, halka arzdan bu yana %440 artışla Hindistan'ın en iyi performans gösteren halka arzı oldu. Tüm 14 analistin alım tavsiyesi vermesi ve Axis Capital'in hedef fiyatının 2.100 rupi olması, yükselişin sürebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi