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Aston Martin, HPS Investment Partners ile Yeni Finansman Görüşmeleri Yapıyor

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Aston Martin, BlackRock'a ait HPS Investment Partners liderliğindeki borç verenlerle ek fon sağlamak için görüşmeler yapıyor. Şirket, ABD tarifeleri ve Çin'deki zayıf talep nedeniyle nakit sıkıntısı ve düşen satışlarla mücadele ediyor.

Aston Martin, BlackRock'a ait HPS Investment Partners liderliğindeki borç verenlerle ek fon sağlamak için görüşmeler yapıyor. Önerilen finansman, mevcut alacaklıların erişiminin ötesinde şirket varlıklarının devredilmesiyle desteklenecek.

Otomobil üreticisi, ABD tarifeleri ve Çin'deki zayıf talep nedeniyle nakit sıkıntısı ve düşen satışlarla mücadele ediyor. Nisan ayında Çin'de bir başka üç aylık zarar açıkladı. Şirket, aynı ay içinde baş hissedar Lawrence Stroll liderliğindeki bir konsorsiyumdan 50 milyon sterlinlik fon sağlayarak Mart sonu itibarıyla likiditesini 230 milyon sterline çıkarmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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