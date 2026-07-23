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Aston Martin 550 milyon sterlin borç finansmanı sağladı

Aston Martin 550 milyon sterlin borç finansmanı sağladı
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Aston Martin, mali zorluklarını aşmak için 550 milyon sterlinlik borç finansmanı aldı. Geçen yıl net zararı 493,2 milyon sterline yükselen şirket, ABD tarifeleri ve Çin'deki talep düşüşü nedeniyle 600 kişiyi işten çıkarma planı yapıyor.

Aston Martin, mali durumunu istikrara kavuşturmak amacıyla 550 milyon sterlinlik borç finansmanı sağladı. Şirket, geçen yıl net zararının %50'den fazla artarak 493,2 milyon sterline yükseldiğini bildirdi. Yılın başlarında, çoğunluğu Birleşik Krallık'ta olmak üzere yaklaşık 600 kişilik işten çıkarma planı duyurulmuştu.

Şirket, mali zorlukları ABD tarifeleri ve Çin'de azalan talebe bağladı. Verimlilik girişiminin yıllık 40 milyon sterlin tasarruf sağlaması bekleniyor. HPS Investment tarafından yapılandırılan kredi paketi, 450 milyon sterlinlik kıdemli teminatlı kredi ve 100 milyon sterlinlik gecikmeli krediden oluşuyor. CFO Doug Lafferty, finansmanın likiditeyi artıracağını ve operasyonel esneklik sağlayacağını belirtti. Şirketin yarıyıl sonuçları 29 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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