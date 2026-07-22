Freedom Auto Transport'tan Araç Nakliyesi Güvenliği Rehberi

Freedom Auto Transport, araç nakliyesi güvenliği konusunda kapsamlı bir tüketici rehberi yayınladı. Rehber, FMCSA düzenlemeleri, asgari sigorta limitleri (araç başına 5.000 dolar, olay başına 10.000 dolar) ve taşıyıcı güvenlik puanlarının nasıl kontrol edileceğini açıklıyor. Ayrıca, kargo sigortasının kapsadığı ve kapsamadığı durumlar (doğal afetler, önceden var olan hasar, kişisel eşyalar) detaylandırılıyor.

Rehber, taşıyıcı doğrulaması için adım adım bir kontrol listesi sunuyor: FMCSA yetkisini teyit etme, güvenlik derecesini inceleme, sigorta belgesi isteme ve taşıyıcının kendi filosunu mu yoksa alt taşıyıcıları mı kullandığını öğrenme. Yüksek değerli araçlar (50.000 dolar üzeri) için kapalı taşıma öneriliyor. İstatistiksel olarak, lisanslı taşıyıcılarla yapılan nakliyeler düşük risklidir; risk genellikle yalnızca fiyata göre seçim yapıldığında artar.

Kaynak: Haber Merkezi