Haberler

Macaristan GP'de Beş Sürücü İlk Antrenmanı Kaçıracak

Macaristan GP'de Beş Sürücü İlk Antrenmanı Kaçıracak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kimi Antonelli, Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenmanına katılmayacak. Yerine Mercedes yedek sürücüsü Frederik Vesti geçecek. Diğer takımlarda da sürücü değişiklikleri var.

Şampiyona lideri Kimi Antonelli, Macaristan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansına katılmayacak. Mercedes yedek sürücüsü Frederik Vesti, Antonelli'nin aracını Cuma günü kullanacak. Vesti, geçen ay Barcelona'da da aynı aracı kullanmıştı.

George Russell henüz çaylak sürücü kullanmadığı için yaz arasından sonraki 11 yarışta iki antrenmanı kaçıracak. Haas'ın Oliver Bearman'ı da ilk antrenmana katılmazken, Ryo Hirakawa Haas'ta, Paul Aron ise Alpine'da çıkış yapacak. Aron daha önce Audi'ye ödünç verilmişti.

Eski IndyCar yıldızı Colton Herta, Valtteri Bottas'ın Cadillac'ıyla ilk antrenmanda yer alacak. Son F2 şampiyonu Leonardo Fornaroli, McLaren'de Oscar Piastri'nin aracını kullanacak. Fornaroli'nin Haas'a geçme ihtimali konuşulurken, Haas takım patronu Ayao Komatsu henüz karar verilmediğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler