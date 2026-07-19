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Antonelli Belçika GP'sinde Polde, Verstappen İkinci

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Formula 1 Belçika Grand Prix'sinde Mercedes'in 19 yaşındaki pilotu Kimi Antonelli pol pozisyonunu kazandı. Max Verstappen ikinci, George Russell üçüncü oldu.

Formula 1'de Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Belçika Grand Prix'sinde pol pozisyonunu kazandı. 19 yaşındaki İtalyan pilot, sezonun 10. yarışında altıncı kez polde yer alarak Mercedes'in eleme performansındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Max Verstappen, takım arkadaşı Isack Hadjar'ın yardımıyla ikinci sırayı alırken, George Russell üçüncü oldu. Lando Norris cezası nedeniyle 10 sıra geriye düşerken, Oscar Piastri altıncı sıradan başlayacak. Lewis Hamilton beşinci, Arvid Lindblad yedinci sırada yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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